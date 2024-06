Fußball-Regionalliga Südwest FC Homburg will wieder oben angreifen

Während der FCH-Vorsitzende Hans Gassert als ganz klares Ziel den „Aufstieg“ für die kommende Runde ausrief, gibt sich der Cheftrainer da vorsichtiger: „Klar wollen wir ganz oben mitspielen und sehen, dass wir eine bessere Rolle bei der Titelvergabe spielen als in der abgeschlossenen Saison.“ Von Platz fünf sei auch er enttäuscht gewesen. „Es war ganz eng oben. Sicherlich sagen viele Fans, dass es noch nie so leicht war, aufzusteigen.“ Doch für den FCH reichte es nicht, was auch an der sehr mauen Heimbilanz von nur 27 Punkten und Platz elf in der Heimtabelle lag. Auswärts lag der FC Homburg mit 31 Punkten auf Platz eins. Genau so viele Zähler erreichte auch Meister VfB Stuttgart II als Aufsteiger. „Diese miserable Heimbilanz mit nur acht Siegen aus 17 Partien im Waldstadion gilt es enorm zu verbessern, wenn wir ganz oben mitspielen wollen“, betont Schwarz. Neben dem FC Homburg gelten die üblichen Verdächtigen wie die Kickers Offenbach, die Stuttgarter Kickers, die TSG Hoffenheim II und Drittligaabsteiger SC Freiburg II als Mitkontrahenten auf Platz eins.