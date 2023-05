Fußball-Regionalligist FC Homburg Fulminante Schlussphase im Waldstadion

Tränen flossen nach dem Spiel auch bei Torhüter David Salfeld, der nach sechs Jahren beim FC Homburg seine Torwarthandschuhe an den Nagel hängen wird. „Es war eine schöne Zeit als Profi, aber irgendwann ist mal Schluss.“ Ob nun im Alter von 32 Jahren oder später, so der gelernte Bankkaufmann. „In der Regionalliga kann man nicht so viel Geld verdienen, dass man sich nach seiner Fußballer-Laufbahn zur Ruhe setzen kann.“ So kam das Angebot der Volksbank Alzey/Worms zum richtigen Zeitpunkt. Doch so ganz wird Salfeld vom Fußball nicht loslassen: „Hobbymäßig werde ich in der A-Klasse bei der TSG Weinheim noch zwischen den Pfosten stehen.“