Fußball-Regionalligist FC Homburg FCH hinkt eigenen Ansprüchen hinterher

„Es war ein gutes Spiel von uns, das wir deutlich zu unseren Gunsten hätten entscheiden müssen“, hadert FCH-Trainer Danny Schwarz und ergänzt: „Der einzige Vorwurf an meine Spieler ist, dass sie aus so guten und zahlreichen Chancen so wenig Kapital schlugen.“ So vergab David Hummel (11.) aus sechs Metern vor dem Frankfurter Tor die frühe FCH-Führung ebenso, wie Philipp Hoffmann sechs Minuten später, als er von der rechten Seite den Ball am Tor vorbeizog. Fanol Perdedaj (21.) setzte einen Kopfball nach Freistoß von Markus Mendler über das Gehäuse. „Von der ersten Minute an war mein Team hellwach und spielte sehr starken und druckvollen Fußball“, erklärt Schwarz. Der FSV hatte aber weiter Glück, dass ein Schuss von Hummel (28.) abgefälscht knapp am Kasten vorbeiging. Auch die nächste Möglichkeit gehörte den Homburgern. Doch Fabian Eisele scheiterte. „Irgendwie wollte der Ball nicht rein gehen, das galt auch für mich“, stellte der Stürmer später fest. Und wenn die Lederkugel ganz gefährlich auf den FSV-Kasten ging, dann stand noch der Frankfurter Keeper Justin Ospelt dazwischen, der in der 38. Minute einen Perdedaj-Schuss aus 20 Metern glänzend parierte. Kurz vor der Pause hatte Markus Mendler aus wenigen Metern die Großchance, doch auch sein Schuss blieb erfolglos.