Fußball-Regionalligist FC Homburg „Nicht schön, aber immerhin erfolgreich“

Mit dem dritten Heimsieg im siebten Spiel kann der FCH als Siebter den Anschluss an die Spitzenplätze halten. Fünf Zähler beträgt der Rückstand der Saarländer (23 Pkt.) auf den neuen Spitzenreiter Stuttgarter Kickers (28), der die SVG Freiberg (26) nach deren 1:2 gegen den FSV Mainz 05 II von Platz eins ablöste. Bei dem 15. aus Mainz muss der FCH nun am Samstag um 14 Uhr ran. Anschließend warten mit den letzten beiden Vorrunden-Begegnungen noch entscheidende Spiele, in denen es darum geht, die Chance auf das Mitmischen im Titelrennen zu wahren. Am 8. November kommt der TSV Steinbach/Haiger (25) ins Waldstadion, eine Woche später geht es zu den Stuttgarter Kickers. Dazwischen steht am Dienstag, 31. Oktober (18 Uhr), noch das Duell der zweiten DFB-Pokalrunde im Waldstadion gegen den Zweitligisten Greuther Fürth an.