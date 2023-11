Fußball-Regionalliga Südwest FC Homburg bleibt in der Spitzengruppe

Die zweite Hälfte begann mit einer sehr guten Chance für den Aufsteiger aus Stuttgart durch David Braig, der aus guter Position die Lederkugel quer am Homburger Tor vorbeischoss. Danny Schwarz wollte mehr in der Offensive sehen und brachte mit Phil Harres für Fabian Eisele (59.) und David Hummel für Lukas Quirin sogar einen zusätzlichen Stürmer. Wieder hatten aber die Kickers die nächste Möglichkeit durch Flamur Berisha (60.). Zwei Minuten später gab David Hummel den Ball in den Strafraum. Kopfball von Harres, die Kugel prallte an die Unterkante der Latte und der Nachschuss von Harres wurde scheinbar noch vor der Linie heruntergekratzt. Erst nach Hinweis seines Assistenten entschied Schiedsrichter Marc Heiker (Sulzfeld) auf Tor. Kurz nach dem Aufregertreffer zum 2:1 für den FC Homburg (62.) kam es zu dem ebenfalls umstrittenen Foulelfmeter, den Maximilian Jansen an Christian Mauersberger (68.) verursacht haben soll. Dicklhuber verwandelte mit seinem zweiten Tor zum 2:2-Ausgleich. Danach passierte lange Zeit nichts mehr, ehe die Stuttgarter in der Schlussphase durch Loris Maier (88.) sogar den Siegtreffer auf dem Kopf hatten.