Fußball-Regionalliga Südwest FC Homburg erklimmt die Tabellenspitze

„Es war ein echtes Topspiel. Beide Mannschaften hatten gute Phasen, in denen sie das Spiel auch zu ihren Gunsten hätten entscheiden können. Am Ende ging die Punkteteilung in Ordnung“, zeigte sich Homburgs Trainer Danny Schwarz zufrieden. Er vertraute gegenüber dem jüngsten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt II (2:0) fast der gleichen Startformation. Nur Torhüter Jakob Thomas Mayer musste wieder auf die Bank. Stammtorhüter Tom Kretzschmar, der wegen vorheriger Grippe gegen Frankfurt erstmals auf der Bank saß, stand wieder zwischen den Pfosten. Und dieser stand in den ersten 15 Minuten auch im Blickpunkt, da sein Team erstmal ins Spiel finden musste. Hoffenheim setzte vor 250 Zuschauern, darunter rund 150 Fans der Grün-Weißen, die ersten Offensiv-Akzente. So Julius Schmahl (6.) mit einer guten Kopfballchance. Auch Andu Yobel Kelati (8.) hätte Hoffenheim durchaus in Führung bringen. Vier Minuten später war es dann auch verdientermaßen soweit: Schmahl bedient Simon Kalambayi, der die frühe Führung (12.) markierte. Vom FC Homburg war lange Zeit in der ersten Halbzeit im Angriff nichts zu sehen. In der 19. Minute hatte Torjäger Phil Harres per Kopf die erste Halbchance. Vier Minuten später sprang der Ball von Patrick Weihrauch im Strafraum des Gastgebers zu Markus Mendler (23) – der ließ sich nicht lange Bitten und glich aus fünf Metern mit seinem sechsten Saisontor zum 1:1 aus. Kaum zwei Minuten später hätte Mendler fast sein siebtes nachgelegt: Ein verunglückter Rückpass von Joshua Quarshie landete bei dem Homburger, dessen Schuss aus spitzem Winkel statt ins leere TSG Tor am Pfosten landet. Auf der Gegenseite musste Kretzschmar einen Kopfball von Kelati (36.) parieren.