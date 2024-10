Fußball-Regionalliga Südwest Fehlender Killerinstinkt kostet den FC Homburg Punkte

„Die Konter von Steinbach waren stets gefährlich“, erklärt Schwarz: „Und bei uns kam der letzte Ball nach vorne nicht mehr so oft an. Wir waren dann viel zu unsicher in unserem Spielaufbau“, war der FCH-Trainer nur mit der ersten Halbzeit einverstanden. „Da lag die Führung für uns mehrfach in der Luft.“ Die zweite Hälfte sei dann offener gewesen, vermisste der Übungsleiter aber auch den Mut bei seinen Spielern. Schwarz wird sich weiter Gedanken machen müssen, weshalb seine Mannschaft immer wieder im zweiten Abschnitt nachlässt. Schon zehn Minuten vor dem Abpfiff verließen zahlreiche FCH-Anhänger enttäuscht das Waldstadion. Es gelang den Hausherren auch nach zahlreichen Auswechslungen nicht mehr, den Tabellenzehnten unter Druck zu setzen. Auch nicht nach Standardsituationen. Insgesamt standen 7:0-Ecken für den FCH in der Statistik, doch wirklich gefährlich wurden die Gastgeber in diesen Situationen nicht. „Das hatten wir uns auch ganz anders vorgestellt“, hadert Danny Schwarz.