Fußball-Regionalligist FC Homburg Blitz-Verpflichtung, Blitz-Einsatz – und nun das Topspiel

„Nach Vertragsende in Elversberg war Homburg schon im Sommer an mir dran. Es gab einige Gespräche“, berichtet von Piechowski. In der Regionalliga wollte er aber noch nicht spielen, wartete auf weitere mögliche Angebote von Drittligisten. „Es kam aber nichts Passendes.“ So stand er ohne Verein da – und dann kam wieder der FCH auf ihn zurück. „Danny Schwarz informierte mich, dass der FCH aufgrund von personellen Engpässen dringend noch einen Innenverteidiger brauche.“ Innerhalb von wenigen Stunden waren sich Spieler und Club einig. Am Dienstag trainierte er erstmals mit seinem neuen Team und nur einen Tag später durfte Piechowski beim 1:0 im Saarlandpokal in Bliesmengen nach längerer Zeit wieder über 90 Minuten auflaufen. „Für mich war es erfreulich, wieder über die volle Distanz spielen zu können. Wir sind eine Runde weiter, spielerisch war es nicht besonders gut.“ Zum FC Homburg sei er nun doch noch gekommen, weil der Verein das Potenzial hat, in die 3. Liga aufsteigen zu können. „Bei den Kickers werden wir natürlich ganz anders auftreten, auch mit einer ganz anderen Mannschaft als unter der Woche“, erklärt er. Ob Piechowski im Gazi-Stadion wieder von Beginn an dabei ist? „Das ist offen“, sagt Schwarz: „Ich muss sehen, wie unsere zuletzt erkrankten Innenverteidiger drauf sind.“