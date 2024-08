Fußball-Regionalligist FC Homburg Eingewechselter Hummel rettet einen Zähler

Schwarz zeigte sich vor allem über die ersten 45 Minuten seiner Elf frustriert, in der diese vor 2120 Zuschauern schwach auftrat: „Da stimmte nicht viel“, ärgerte er sich: „Unser Auftritt war zu pomadig, wir gingen nicht richtig in die Zweikämpfe und ließen den Kickers zu viel Platz.“ Der FCH-Coach hatte gegenüber dem Auftakt in Trier seine Startformation nur auf einer Position verändert. Für Innenverteidiger Michael Heilig rückte Max Dombrowka ins Team. Schwarz ließ statt Dreier- nun mit der Viererkette auflaufen. In der Innenverteidigung spielten Benjamin Kirchhoff und Neuzugang Manuel Kober. Tim Steinmetz rückte nach hinten in die Abwehrreihe. Im Mittelfeld sorgten Markus Mendler, Maximilian Jansen, Lukas Quirin und Patrick Weihrauch in der ersten Halbzeit kaum für Offensivimpulse. Vorne hingen die beiden Stürmer Amar Suljic und Jermain Nischalke in der Luft. Nur eine gute Möglichkeit gelang den Grün-Weißen zu Beginn durch Mendler (3.), dessen Schuss aus halblinker Position jedoch vom wenig beschäftigten Stuttgarter Torhüter Felix Dornbusch abgewehrt wurde. Die Kickers waren optisch überlegen und hatten durch Christian Mauersberger (24.) auch eine Großchance. Vier Minuten später vergab Nischalke eine Doppelchance für die weiter mit vielen Fehlpässen aufwartenden Homburger. In der 38. Minute führten die Gäste durch Mauersberger, der vollkommen alleine vor FCH-Keeper Tom Kretzschmar auftauchte und unhaltbar zum 1:0 einschoss.