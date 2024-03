Fußball-Saarlandpokal Halbfinal-Einzug für FC Homburg Pflicht

Ohne spielerischen Glanz ist derzeit der FC Homburg in der Fußball-Regionalliga Südwest sowie im Saarlandpokal unterwegs. „Mit Sicherheit gibt es in dieser Hinsicht einiges zu verbessern“, gibt Trainer Danny Schwarz zu. Letztlich zählten aber nur die Punkte beziehungsweise das Weiterkommen. So wie am Samstag beim glücklichen 1:0-Sieg in Unterzahl beim FSV Frankfurt. Danach gab es für die Grün-Weißen keine lange Verschnaufpause. Bereits am Dienstagabend geht es in der Englischen Woche zur nächsten Aufgabe im Saarlandpokal-Viertelfinale bei den Sportfreunden Köllerbach. Anstoß beim Saarlandliga-Achten im Stadion an der Burg ist um 19 Uhr.