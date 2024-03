Achtelfinale Fußball-Saarlandpokal „Nicht so einfach, wie es aussieht“

Am vergangenen Samstag hatten sowohl der FC Homburg mit einem mageren 2:1-Sieg in der Regionalliga Südwest beim Schlusslicht TSV Schott Mainz, als auch der SV Auersmacher in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nach der Winterpause ihren Auftakt in die Punktrunde. Auch Auersmacher tat sich im Heimspiel gegen Schlusslicht FC Bitburg zunächst schwer, lag zur Pause mit 1:2 in Rückstand, gewann letztlich aber noch deutlich mit 5:2. Der SVA belegt derzeit Platz sechs in der Oberliga und will am Mittwoch den favorisierten Regionalliga-Dritten mehr als nur ärgern. „Auersmacher hat nichts zu verlieren und wird uns sicher herausfordern. Zudem kommt ihnen der Kunstrasen entgegen“, betont Danny Schwarz. Dabei erinnert sich der Trainer an die Runde zuvor im Saarlandpokal, als sich der FC Homburg auf dem ungewohnten Untergrund beim Saarlandligisten SV Bliesmengen/Bolchen sehr schwer tat. Nachwuchsspieler Nicolas Jörg traf zum 1:0-Sieg für die Homburger.