FC Homburg II sichert sich die Stadtkrone Premiere verläuft nicht ganz reibungslos

Das Finale am Sonntagabend zwischen dem FC Homburg II und dem SV Reiskirchen war letztlich eine klare Angelegenheit für das Team von Trainer Rizgar Daoud. Schon nach zehn Minuten war durch Tore von Julien Riedl (4.) und Elijah Manchester (10.) zum 2:0 die Vorentscheidung zu Gunsten der Homburger U23 gefallen. Die erhöhte durch einen verwandelten Foulelfmeter auf 3:0 (33.), ehe Reiskirchen durch Achmet Zeini fast mit dem Pausenpfiff das 1:3 gelang. Wieder auf Vorarbeit von Riedl erhöhte Manchester auf 4:1 (55.) für die Grün-Weißen. Reiskirchen kämpfte um ein besseres Ergebnis und Zeini (85.) traf erneut zum 2:4-Endstand. Reiskirchens Coach Alexander Ogorodnik war trotz der Niederlage mit den Leistungen seiner Mannschaft zufrieden: „Wir haben uns in den Tagen ganz gut verkauft, auch im Finale gegen die zwei Spielklassen höher spielenden Homburger.“ FCH-Trainer Rizgar Daoud sprach von guten Leistungen in den beiden Tagen der Stadtmeisterschaft. Überglücklich war FCH-Mittelfeldspieler Julien Riedl, Sohn des Ex-Bundesligaspielers Thomas Riedl vom 1. FC Kaiserslautern. Zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen ihm im Endspiel: „Es war eine gute Teamleistung und ein souveränes Auftreten von uns, trotz einiger harter Trainingseinheiten in der zurückliegenden Woche. Für unsere jungen Spieler, dazu zähle ich mich auch, gilt es, sich in dieser Saison weiterzuentwickeln.“ Zur nächsten Runde in der Saarlandliga meinte der 20-jährige Mittelfeldspieler: „Wir wollen uns in der Tabelle weiter nach vorne arbeiten.“ Die abgelaufene Spielzeit beendeten dir Grün-Weißen auf Platz sieben.