Fußball-Regionalligist FC Homburg Der Heimschwäche auswärts wieder kontern

Danny Schwarz übt sich in Durchhalteparolen, sah beim mageren 1:1 im Heimspiel zuletzt gegen den FSV Frankfurt eine sehr starke Leistung seiner Spieler. Allerdings musste er auch zugeben: „Die Chancenverwertung war mangelhaft. Wir hatten sehr viele gute Einschussgelegenheiten, trafen aber nur einmal.“ Und das dann noch etwas glücklich nach einem 0:1-Rückstand kurz vor Spielende durch Markus Mendler in der 91. „Irgendwie ist es die Seuche. Es gibt Phasen, da trifft man alles und gewinnt. Bei uns ist es so, dass wir aus den Dingern kaum etwas machen.“, ärgert sich der Schütze. Der FCH hätte gegen die Frankfurter schon in der ersten Halbzeit den Sack zumachen können.