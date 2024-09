Fußball-Regionalliga Südwest FC Homburg erarbeitet sich zweiten Sieg in Folge

Der Ausgleich fiel aber nicht, stattdessen schloss der FCH einer seiner wenigen Angriffe in der zweiten Halbzeit zum entscheidenden 2:0 ab. David Hummel schoss aus fünf Metern an die Latte, den Abpraller köpfte der eingewechselte Jacob Collmann zurück auf Hummel und der erzielte im zweiten Ansatz mit seinem vierten Saisontreffer das 2:0 (80.). Aufatmen beim FC Homburg und seinen mitgereisten Fans. „Wir hatten Spiel und Gegner in der ersten Halbzeit sehr gut im Griff, doch dann haben wir den Faden etwas verloren“, erklärte FCH-Innenverteidiger Benjamin Kirchhoff: „Mit einer deutlicheren Führung zur Halbzeit wäre Gießen nicht mehr so zurückgekommen.“ Doch die Homburger konnten sich letztlich über den Sieg freuen. Als Belohnung gab es zwei Tage trainingsfrei, um dann am Dienstag mit zwei Einheiten die Vorbereitung auf das nächste Heimspiel am Samstag, 14 Uhr, gegen den FC Astoria Walldorf aufzunehmen.