Fußball-Regionalliga Südwest FCH müht sich beim Schlusslicht zum Sieg

Zum Ärger von Schwarz hatte seine Elf in dieser Formation die Startphase wieder einmal gründlich verschlafen. Im ersten Angriff des Tabellenletzten durch Nils Fischer (8.) parierte Mayer noch glänzend. Nur eine Minute später sah der FCH-Keeper bei einer Flanke allerdings nicht gut aus. Er konnte den Ball nicht entscheidend klären und so nutzte Nils Ganz den Patzer zum 1:0 (10.). „Ständig einem schnellen Rückstand hinterherlaufen zu müssen, wollten wir nach der Winterpause eigntlich vermeiden. Doch wie in den fünf Testspielen in diesem Jahr gelingt uns das einfach nicht“, haderte Schwarz. In der 13. Minute hätte Harres früh ausgleichen können, aber er vergab. Dann verletzte sich Patrick Weihrauch (20.) und Schwarz stellte sein System um. Für Weihrauch kam mit David Hummel ein zweiter Stürmer. Im 4-4-2 versuchten die Grün-Weißen die Mainzer nun mehr unter Druck zu setzen. Aber Torchancen aus dem Spiel heraus konnten die Grün-Weißen keine entwickeln. Es bedurfte schon einer Standardsituation, um vor der Halbzeit noch zum Ausgleich zu kommen. Ein langer von Markus Mendler getretener Freistoß in den Strafraum erwischte Innenverteidiger Benjamin Kirchhoff (38.) mit dem Kopf: 1:1. Nur vier Minuten später gab es einen Eckball von Mendler, den TSV-Keeper Tim Hansen per Faust nicht richtig erwischte. Er lenkte die Lederkugel ins eigene Tor zur 2:1-Führung des FC Homburg. Kurz vor der Pause hätten David Hummel und Phil Harres mit einer Doppelchance auf 3:1 erhöhten können.