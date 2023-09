Fußball-Regionalligist FC Homburg Knoten platzt bei Acht-Tore-Gala

Die etwa 50 mitgereisten Fans des FC Homburg rieben sich am Samstag im Robert-Schlienz-Stadion des VfB Stuttgart verwundert die Augen. Ihr so schlecht in die Saison der Fußball-Regionalliga Südwest gestartetes Team fegte Tabellenführer VfB Stuttgart II mit einem 8:1 (2:1) geradezu vom Rasen. Allein in der ersten Halbzeit hätte das Team von Trainer Danny Schwarz noch einige Treffer mehr erzielen können. Nach der Pause mussten die Hausherren lange mit nur zehn Mann spielen.