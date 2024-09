Fußball-Regionalliga Südwest FC Homburg pirscht sich oben ran

Trotz einer eher durchwachsenen Leistung kann der FC Homburg recht zufrieden in die neue Trainingswoche starten. Denn die Grün-Weißen haben mit dem 2:0 (1:0) gegen Tabellennachbar FC Astoria Walldorf den zweiten Heimsieg in Folge gefeiert und arbeiten sich damit weiter an die Spitzenplätze heran. Nach nun acht ungeschlagenen Partien in Serie liegen die Grün-Weißen als Fünfter nun noch zwei Zähler hinter Ligaprimus Kickers Offenbach, der am Freitagabend beim FSV Mainz 05 II (2:4) seine erste Saisonniederlage einstecken musste.