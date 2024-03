Fußball-Regionalliga Südwest Große Enttäuschung nach „Nichtleistung“

Über zehn Minuten standen die Spieler des FC Homburg am Donnerstagabend vor seinen wütenden Anhängern. Nach der 0:2-Niederlage beim abstiegsbedrohten FC Astoria Walldorf machten die über 100 mitgereisten Fans der Grün-Weißen ihrem Ärger über die „Nichtleistung“ ihrer Mannschaft Luft, wie es später Trainer Danny Schwarz formulierte. Nach der dritten Pleite aus den fünf Spielen in diesem Jahr scheint der Zug in Richtung Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga Südwest nun endgültig abgefahren. „Wir müssen uns bei den mitgereisten Fans für diese Leistung entschuldigen. Da stimmte heute Abend von der ersten Minute an gar nichts.“