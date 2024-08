Fußball-Regionalliga Südwest Im ersten Heimspiel gleich unter Zugzwang

Schwarz und sein Trainerteam machten sich Gedanken um die Startformation und Taktik. Verraten wollte der 48-Jährige aber am Donnerstag in der Spieltagspressekonferenz nichts davon. „Ich muss mir noch Gedanken machen, was wir personalmäßig verändern.“ Dreier-Abwehrkette oder doch mit vier Spielern vor Torhüter Tom Kretzschmar? Schwarz: „Verrate ich nicht.“ Wie viele neue Spieler in die Startelf rücken, „wird man sehen“, lautet seine knappe Antwort. Immerhin standen dem FCH-Trainerteam am Mittwoch erstmals in dieser Saison alle Feldspieler im Training zur Verfügung. Auch der in Trier verletzt ausgeschiedene Markus Mendler (Sehnenreizung im Knie) trainierte wieder mit der Mannschaft. Ebenso Mittelfeldspieler Daniels Ontuzans nach einer Sprunggelenkverletzung. Mart Ristl ist nach muskulären Problemen bereits vor zehn Tagen auf den Platz zurückgekehrt.