Fußball-Regionalligist FC Homburg Mit Toren zum Teamerfolg beitragen

Vorerst den Rückstand verkürzen könnten die Homburger nun am Samstag. Denn die Partie des Spitzenreiters bei der SVG Freiberg wurde wegen Unbespielbarkeit des Rasens am Donnerstagabend abgesetzt. „Wir müssen unsere Hausaufgaben erst einmal selbst machen, ehe wir auf die Tabelle schauen“, betont Eisele, dass er unbedingt die drei Punkte im Waldstadion behalten will. Allerdings ist sein Team im Vergleich zu anderen Spitzenteams eher als heimschwach einzustufen. Von den zwölf Partien auf eigenem Rasen haben die Grün-Weißen nur sechs zu ihren Gunsten entschieden. Dreimal gab es ein Remis und drei Mal verließen die Homburger als Verlierer den Platz. „Irgendwie machen wir es uns im Waldstadion immer sehr schwer. Oft geraten wir aus dem Nichts in Rückstand.“ So zuletzt mit 0:2 gegen die TSG Balingen. Am Ende rettete der FCH noch ein 2:2. „Gegen Offenbach müssen wir alles daransetzen, nicht wieder einem Rückstand hinterherzulaufen. Gerade dann wird es noch schwerer, denn Offenbach steht nicht umsonst so weit oben.“ Möglichst die Null halten und dann selbst treffen. „Das wäre für uns die Basis, um den Sieg aus dem Hinspiel zu wiederholen.“ Am Bieberer Berg machte der FCH ein klasse Spiel, drehte einen 0:1-Rückstand durch Tore von José Matuwila (83.) und Thomas Gösweiner (86.) zum 2:1.