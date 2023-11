Fußball-Regionalligist FC Homburg Mit Revanche den positiven Lauf fortsetzen

Schritt für Schritt hat sich der FC Homburg nach dem schwachen Saisonauftakt nach oben gepirscht. Nach dem furiosen 6:1 zum Rückrundenauftakt in Aalen liegen die Grün-Weißen in der Regionalliga nun auf Rang zwei – und den wollen sie mit einem Heimsieg am Samstag, 14 Uhr, gegen die U21 von Eintracht Frankfurt zumindest festigen. Zumal der FCH gegen die Hessen noch etwas gutzumachen hat. So erinnert sich auch Trainer Danny Schwarz nur ungern an das Hinspiel in Dreieich zurück, als er mit seiner neu formierten Mannschaft am zweiten Spieltag beim 0:5 eine gewaltige Klatsche kassierte.