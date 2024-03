Fußball-Regionalliga Südwest Hoffen auf Ende der Sturmflaute

Noch wollen Verantwortliche, Spieler und Anhänger des FC Homburg den theoretisch weiter möglichen Titel der Fußball-Regionalliga Südwest sowie den damit verbundenen Aufstieg in Liga drei nicht abschreiben. Doch zehn Spieltage vor Schluss liegen die derzeit drittplatzierten Grün-Weißen noch immer sieben Punkte hinter Spitzenreiter Stuttgarter Kickers. FCH-Trainer Danny Schwarz gibt sich vor dem Topspiel am Freitag, 19 Uhr, im Waldstadion gegen den Vierten VfB Stuttgart II bezüglich Titelkampf aber recht gelassen: „Ich rechne nicht, sondern schaue nur auf uns. Zunächst müssen wir unsere Hausaufgabe machen und das heißt erst einmal drei Punkte einzuholen. Was die Stuttgarter Kickers dann am Samstag machen, darauf haben wir keinen Einfluss“, sagt der 48-Jährige, fügt dann jedoch an: „Viel liegen lassen dürfen wir aber in den nächsten Monaten auch nichts mehr.“