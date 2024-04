Fußball-Regionalligist FC Homburg Irres Spiel dank Harres-Dreierpack gedreht

„So etwas habe ich als Trainer und Spieler noch nie erlebt“, erklärte der FCH-Coach. Sein Offenbacher Kollege Christian Neidhardt konnte ihm da – sichtlich geschafft – nur zustimmen. „Unfassbar, dass wir nach einem solchen Start noch verloren haben. Mein Kompliment an den FC Homburg, der am Ende verdient die drei Punkte mit nach Hause nahm“, musste Neidhardt die Leistungsexplosion der Homburger nach der total verschlafenen Anfangsphase anerkennen. Danny Schwarz hatte den miserablen Beginn seiner Elf zwar angesprochen, aber dann sprudelte es aus ihm heraus: „Sicher haben uns der schnelle Anschlusstreffer von Mendler zum 1:3 und der gehaltene Elfer von Kretzschmar geholfen, wieder ins Spiel zurückzufinden.“ In der Pause – der FCH lag nur noch mit 2:3 hinten – hätten er und seine Spieler gewusst: „Da geht noch mehr. Ich war mir sicher, dass die Offenbacher noch mehr in Bedrängnis kommen werden, auch weil wir weiter offensiv überragten und hinten immer besser standen. Mein Lob an alle Spieler, die so eine Moral zeigten und dieses Ding nach einem 0:3-Rückstand noch zum verdienten Sieg drehten.“