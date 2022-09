Fußball-Regionalligist FC Homburg : Mit einem blauen Auge davongekommen

Homburg Fußball-Regionalliga: FC Homburg dreht 0:2-Pausenrückstand gegen Schlusslicht KSV Hessen Kassel zum 3:2-Heimsieg.

Dem nächsten Rückschlag vor heimischem Publikum ist der FC Homburg gerade nochmal entkommen. Gegen Regionalliga-Schlusslicht KSV Hessen Kassel lagen die Grün-Weißen nach einer extrem schwachen ersten Hälfte am Dienstagabend bereits mit 0:2 hinten, ehe der wie ausgewechselte Tabellenzweite die Partie nach der Pause noch zum 3:2 drehen und die anvisierten drei Punkte verbuchen konnte. „Es war die schlechteste erste Halbzeit meiner Mannschaft in dieser Saison. Es bedurfte dann schon einiger klarer Worte in der Pause, um mit einer Leistungsexplosion doch noch das Spiel zu gewinnen“, erklärte Trainer Timo Wenzel.

„Der frühe Rückstand hat mein Team geschockt. Toll, was wir – auch dank der Unterstützung der Zuschauer – dann nach der Pause gezeigt haben“, beschrieb Wenzel die komplette Wesensveränderung seines Teams. Gleich nach Wiederbeginn hatte der gegen Ende der ersten Hälfte eingewechselte Thomas Gösweiner die erste sehr gute Torchance für die Homburger (47.). Er marschierte alleine in den Strafraum des KSV, scheiterte dann aber am Kasseler Torhüter. „Nun wurden wir regelrecht vom FC Homburg erdrückt“, stellte Kassels Trainer Tobias Damm fest. Philipp Hoffmann (50.) und Markus Mendler (51.) hatten die nächsten Möglichkeiten für den Gastgeber auf dem Fuß. In der 54. Minute verkürzten die Grün-Weißen folgerichtig auf 1:2. Eine Freistoß-Hereingabe von Mendler köpfte Gösweiner aus kurzer Distanz ein. Kassel fand keine Mittel mehr, den Sturmlauf des FCH entscheidend zu stören. „Homburg war nun richtig gut im Spiel, leider verteidigten wir diese Angriffe nicht mehr so gut, wie in der ersten Halbzeit“, haderte Damm. Unter anderem hatte Perdedaj weitere gute Möglichkeiten für die Hausherren. Der Ausgleich in der 73. Minute durch den fünften Saisontreffer von Fabian Eisele, der in Hälfte eins kaum zu sehen gewesen war, war überfällig. Die Homburger drückten danach, wollten unbedingt den Sieg. Und Wenzel wechselte mit Joel Gerezgiher den nächsten Joker ein. Nur wenige Minuten auf dem Rasen, traf er zum umjubelten 3:2 (83.).