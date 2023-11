Fußball-Regionalligist FC Homburg Auf Tuchfühlung mit dem Spitzenreiter

Doch das Spiel war noch nicht entschieden. Frankfurt kämpfte und hatte durchaus die Möglichkeit zum Anschlusstreffer. So durch Futkeu und Julia Ferri, der nur den Außenpfosten des Homburger Tores traf. „Eintracht Frankfurt hat durchaus die Qualität, zu treffen und bei einem möglichen Anschlusstreffer wäre es noch einmal eng geworden.“ In der Nachspielzeit hatten die Gäste durch Dario Gebuhr aus 30 Metern noch den Pfosten getroffen. Der FC Homburg hatte sich nach dem 2:0 zurückgezogen, aber durch Harres (71.), der nach einem Eckball knapp am Tor vorbeiköpfte, sowie durch den eingewechselten Fabian Eisele (78.) noch zwei gute Möglickeiten. „Mit einem möglichen 3:0 wäre das Spiel dann entgültig durch gewesen.“ Doch auch so fand der Cheftrainer viel Lob für seine Spieler, die alles wegverteidigt hatten – dank einer großartigen kämpferischen Defensivabteilung, zu der auch Innenverteidiger Benjamin Kirchhoff gehörte. „Nach der schleppenden Anfangsphase kamen wir immer besser rein, blieben ruhig und wussten, dass wir immer für ein Tor gut sind“, freute sich der Schütze zum 1:0, dass er bei seinem Treffer goldrichtig und hinten die Null stand. In 19 Spielen gelang es dem FC Homburg erst fünf Mal in dieser Saison, ohne einen Gegentreffer den Platz zu verlassen. „Das sollten wir noch öfter schaffen“, lautet Kirchhoffs Wunsch. Debütant Jakob Mayer, der zum Saisonstart einige Wochen mit einer Zehenverletzung ausfiel, freute sich, „dass ich erstmals in einem Punktspiel dabei sein konnte. Was will man mehr, wir spielten stark auf, haben die 0:5-Hinspielniederlage korrigiert, und ohne Gegentor verdient die drei Punkte behalten“.