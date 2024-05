Fußball-Regionalliga Südwest FC Homburg erarbeitet sich den Sieg

Schwarz musste in der Partie beim Tabellen-13. vor 1073 Zuschauern auf fünf Spieler verletzungsbedingt verzichten. Felix Weber (Schulter-OP), Laurin von Piechowski (Sprunggelenk), Max Dombrowka (Fersenprellung), Mart Ristl (muskuläre Probleme) und Torhüter Tom Kretzschmar (Ellbogen) standen ebenso nicht zur Verfügung wie der gelbgesperrte Patrick Weihrauch. In den ersten 45 Spielminuten sahen die Zuschauer spielerische Magerkost von beiden Mannschaften. Während den Hausherren weiter die Abstiegsangst im Nacken sitzt, hatte der FC Homburg in der Offensive zunächst seine Probleme. „Es war unser Plan, den Gegner mehr kommen zu lassen, um durch schnelles Spiel nach vorne gefährlich zu werden.“ Das klappte aber in den 45 Minuten nicht so recht bei den Grün-Weißen. In der Defensive hatte der FCH aber bis auf wenige Ausnahmen keine Probleme im ersten Abschnitt. Serkan Firat (9.) sorgte mit einem Freistoß aus 18 Metern für die erste und einzige Torgefahr durch die Hessen. Für die erste Möglichkeit auf der anderen Seite sorgte Homburgs Innenverteidiger Benjamin Kirchhoff (26.) mit einem abgefälschten Kopfball nach einer Ecke von Markus Mendler. Drei Minuten später gab es wieder Eckball für den FC Homburg, der nun im Offensivbereich gefälliger wirkte. Mendlers Hereingabe (29.) köpft Maximilian Jansen knapp vorbei. In der 33. Minute klappte es dann besser: Erneut Ecke von Mendler und Jansen köpfte dieses Mal zum 1:0-Pausenstand für den FC Homburg ein.