Fußball-Regionalligist FC Homburg Littmann will in Homburg den nächsten Schritt machen

Und der 22-jährige Littmann hat sich bei dem saarländischen Club einiges vorgenommen. „Zum einen will ich mich bei meinem neuen Verein weiterentwickeln, zum anderen möchte ich bei einer Spitzenmannschaft wie dem FC Homburg den nächsten Schritt in meiner Profikarriere machen“, erklärt er. Schon im Alter von drei Jahren begann Littmann bei der TG Böckingen bei Heilbronn mit dem Fußballspielen. Über den FV Löchgau ging es für ihn dann zur U14 des Karlsruher SC. In der Altersklasse U17 und U19 trug Littmann das Trikot von Eintracht Frankfurt, ehe es ihn im Juli 2021 zu Viktoria Aschaffenburg zog. Ein Jahr später spielte Littmann für die Würzburger Kickers, in der vergangenen Runde lief er für die SGV Freiberg auf. Bisher kam der neue FCH-Rechtsverteidiger auf 57 Spiele in der Regionalliga Bayern, auf 24 Partien in der Regionalliga Südwest, 25 Spiele in der U17-Bundesliga und 19 in der U19-Bundesliga (jeweils für Eintracht Frankfurt).