Fußball-Regionalliga Südwest Die Talfahrt des FC Homburg setzt sich fort

Nicht nur Danny Schwarz raufte sich die Haare über „diesen Chancenwucher“ seines Teams. Schon gegen den VfB Stuttgart (1:2) habe Homburg viel zu viele Möglichkeiten ausgelassen. Hinzu kam dann auch noch Pech, als Weber mit einem Kopfball nur den Innenpfosten traf und das Leder vom anderen Innenpfosten wieder zurück auf den Rasen sprang. Von Freiberg war bis zum Pausenpfiff nichts zu sehen. „Das 0:0 war für uns sehr glücklich“, gab SGV-Coach Roland Seitz unumwunden zu. Als ebenso glücklich bezeichnete er die 1:0-Führung seiner Elf in der 52. Minute. Einen harmlosen Kopfball von Mike Feigenspan nach einem Eckball ließ Homburgs kaum beschäftigter Keeper Tom Kretzschmar über die Arme ins Tor durchrollen. „So gerät man auf einmal aus dem Nichts in Rückstand und fragt sich: Wie geht das?“, haderte ein frustrierter Danny Schwarz. Dieses Gegentor zog dem FCH den Stecker. Bis auf eine Chance für Harres funktionierte nichts mehr beim Gastgeber. Auf der anderen Seite gab es Freistoß für die Gäste durch den ehemaligen Homburger Joel Gerezgiher – und auch der zweite Angriff der Freiberger (65.) landete im Tor: Marco Kehl-Gómez köpfte zum 0:2 ein. Schwarz: „Über die Zeit nach diesem Tor muss man reden: Kein Aufbäumen bei meinen Spielern. Nichts taten sie, um wenigstens nochmal mit einem Tor ins Spiel zurückzufinden.“ Es passte ins Bild des in der zweiten Halbzeit desolaten FC Homburg, dass Michael Heilig (88.) einen hohen Ball vor seinem Torhüter ins eigene Gehäuse zum 0:3 platzierte. Und in der Nachspielzeit fast noch das 0:4 gefallen wäre, als Neal Gibs das Kunststück fertig brachte, den Ball nicht im leeren Homburger Kasten unterzubringen, sondern ihn an den Pfosten schoss.