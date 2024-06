DFB-Pokal-Auslosung Der FCK muss im DFB-Pokal nach Ingolstadt

Kein ganz einfaches Los für den Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern in der ersten Runde des kommenden DFB-Pokal-Wettbewerbs. Bei der Auslosung am Samstagabend in der ARD-Sportschau zog Ex-Fußballprofi Nils Petersen den FC Ingolstadt. „Der FCI ist eine schwierige Aufgabe gleich zu Beginn, ein ambitionierter Drittligist und zählt sicherlich wieder zu den Aufstiegskandidaten. Es hätte einfachere Aufgaben in der ersten Runde gegeben, aber wir nehmen es natürlich so an, wie es kommt“, sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen. Letztmals sind die Pfälzer in der Drittligasaison 2020/21 bei den Schanzern angetreten. Damals unterlagen sie unter Trainer Marco Antwerpen mir 0:1.