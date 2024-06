Umfrage zur Fußball-EM „Der Heimvorteil ist ein wichtiger Faktor“

Die Equipe Tricolore um Kylian Mbappé und die Three Lions um Jude Bellingham haben viele auf dem Zettel. Auch Patrick Gessner, Trainer des Saarlandliga-Aufsteigers FC Palatia Limbach: „Mitfavoriten sind für mich England und Frankreich“, sagt er, und ergänzt: „Ich bin aber zuversichtlich, dass sich Deutschland im eigenen Land die Europameisterschaft holen kann.“ Auch Daniel Ruschmann, Coach des saarländischen Landesligisten SC Blieskastel-Lautzkirchen, der sich „auf die EM im eigenen Land freut“ räumt dem Nagelsmann-Team „gute Chancen“ ein: „Durch den Heimvorteil könnte Deutschland sehr weit kommen. Das Finale sollte machbar sein.“ Das Erreichen des Endspiels am 14. Juli in Berlin tippt auch der Trainer des Regionalligisten FC Homburg, Danny Schwarz, für die deutsche Mannschaft. „Bundestrainer Julian Nagelsmann hat eine gute Mischung zwischen jungen Spielern, wie Musiala und Wirtz, und sehr erfahrenen Jungs zusammengestellt. Ich gehe davon aus, dass das DFB-Team eine sehr gute Rolle bei seiner Europameisterschaft im eigenen Land spielen wird. Auch weil es diesmal eine Turniermannschaft sein wird, die sich stetig steigern kann und wird“, ist der 49-Jährige sicher. Die zurückliegenden Länderspiele des Gastgebers haben auch dem Coach der FCH-Saarlandliga, Rizgar Daoud, „gut gefallen“. Weil die Mannschaft „immer wieder Lösungen für ihr Offensivspiel gefunden hat“. Auch er sieht den Kader mit jungen Spielern wie Musiala und erfahrenen wie Toni Kroos als einen Trumpf an. Daher gehöre Deutschland für Daoud neben England zu den Titelfavoriten. Für Christian Frank, Spielertrainer des Saarlandligisten FSV Jägersburg hänge in dieser Frage vieles davon ab, ob das Nagelsmann-Team es schafft, „die in den letzten beiden Spielen gezeigten Schwächen im Defensivverbund abzulegen“. Vom Personal her könne Deutschland „auf jeden Fall“ weit kommen. „Der Heimvorteil ist dabei schon ein wichtiger Faktor“, sagt Frank, dessen Mitfavoriten auf den EM-Titel neben Deutschland die Franzosen, Engländer, Spanier und die Niederländer sind. In vier Wochen, nach insgesamt 51 Partien wird es die Antwort darauf geben, wer den Pokal im Berliner Olympiastadion in den Nachthimmel recken darf.