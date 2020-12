1. FC Kaiserslautern : Stimmung auf dem Gefrierpunkt

Düsterer Blick von FCK-Trainer Jeff Saibene: Nach dem 0:2 in Unterhaching sind die Roten Teufel in der 3. Liga auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Foto: dpa/Matthias Balk

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern droht nach 0:2 in Unterhaching eine frostige Winterpause im Tabellenkeller. Der Trainer klagt über die laxe Einstellung seiner Mannschaft.

Es wird frostig in der Pfalz. Nach der 0:2-Niederlage des 1. FC Kaiserslautern am Freitagabend bei der SpVgg. Unterhaching sinkt nicht nur die Stimmung rund um den Betzenberg unter den Gefrierpunkt. Der FCK nähert sich zum Jahresende auch im steilen Sinkflug dem Tabellenende der 3. Fußball-Liga. Die Roten Teufel sind nicht nur auf den ersten Abstiegsplatz abgerutscht, auch die hinter den Pfälzern platzierte Teams sind auf Schlagdistanz. Und die drei vor dem FCK liegenden Clubs haben allesamt noch zwei Partien weniger bestritten.

Ebenso besorgniserregend: FCK-Trainer Jeff Saibene, der den Charakter seiner Mannschaft noch vor wenigen Wochen gelobt hatte, stellt diesen nun zumindest zwischen den Zeilen in Frage: „Tore unbedingt verhindern zu wollen, ist auch eine Einstellungssache. Und ich habe das Gefühl, dass das einige ein bisschen locker nehmen“, zürnte der Übungsleiter am Mikrofon von Magenta Sport. Ernüchternd und schonungslos auch die Antwort des 52-Jährigen auf die Frage, woran es konkret hakt: „Es fehlt überall.“

Info Stammverein mit Schulden in Millionenhöhe Neben der sportlichen Krise nach der 0:2-Niederlage bei der SpVgg Unterhaching plagen den Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern weiter auch Geld-Probleme. Ungeachtet des am vergangenen Montag offiziell abgeschlossenen Insolvenzverfahrens der Kapitalgesellschaft, die dadurch von Schulden in Höhe von rund 24 Millionen Euro befreit wurde, hat der eingetragene Verein einen erheblichen finanziellen Schaden erlitten. Die Verbindlichkeiten belaufen sich derzeit auf knapp fünf Millionen Euro, gab der Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Keßler am Samstag bekannt. Aufgrund einer sogenannten Mithaftung bestehen demnach weiter Altschulden in Höhe von drei Millionen Euro aus der Zeit vor der Ausgliederung der Fußball-Sparte im Jahr 2018. Die Summe setzt sich aus Verbindlichkeiten gegenüber der Investmentgesellschaft Quattrex und aus Transferentschädigungen gegenüber zwei Vereinen zusammen. Beides wurde vom FCK in zähen Verhandlungen auf einen Zeitraum von zwei Jahren gestreckt. Zudem sei es Keßler zufolge gelungen, mit dem Hauptgläubiger Quattrex einen substanziellen Schuldenschnitt zu vereinbaren. Des Weiteren bestünden noch Steuerverbindlichkeiten von 467 259 Euro sowie Verbindlichkeiten aus einem sogenannten Dienstleistungsvertrag zwischen dem e.V. und der KGaA von 874 000 Euro, die sich laut Keßler zum Ende der Saison 2020/21 noch einmal um rund 650 000 Euro erhöhen werden. Der Dienstleistungsvertrag berücksichtige die Vergütung für die gegenseitigen Leistungen – zu Lasten des e.V. gehen dabei im Wesentlichen anteilige Personal- und Sachkosten des Nachwuchsleistungszentrums für die Durchführung des Trainings- und Spielbetrieb der beim e.V. verbliebenen Jugendmannschaften. Zudem muss der Verein zum 1. August 2022 eine Anleihe in Höhe von knapp 1,9 Millionen Euro und die damit verbundenen Zinsen zurückzahlen. Der Verein wolle bezüglich eines möglichen Verzichts der Zinsauszahlung nochmals das Gespräch mit den Anleihezeichnern suchen. Trotz dieser weiterhin vorhandenen Schulden sei mit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung der 1. FCK GmbH & Co KGaA im Kerngeschäft Profifußball des Vereins ein elementarer Grundstein zur wirtschaftlichen Konsolidierung des FCK gelegt. Nun gelte es, „mit Kontinuität und Verlässlichkeit Vertrauen bei unseren Investoren zu festigen und neue potentielle Investoren für den FCK zu gewinnen“, beont Rainer Keßler. (dpa/red)

Saibenes Rundumschlag kam nicht von ungefähr. Bereits am vorangegangenen Spieltag gegen den MSV Duisburg (2:2) hatte seine Mannschaft zwei Gegentreffer durch grobe Aussetzer und ein katastrophales Abwehrverhalten verschuldet. Und bei den Oberbayern sah es am Freitag nicht besser aus.

In der 50. Minute hielt Lauterns Adam Hlousek respektvollen Sicherheitsabstand zu Hachings Markus Schwabl. Bei dessen Flanke verschätzte sich Kevin Kraus. Weil Lauterns zweiter Innenverteidiger Janik Bachmann nicht einmal im Strafraum zu finden war, stand SpVgg-Stürmer Patrick Hasenhüttl völlig blank und markierte per Kopf das 1:0 für die Gastgeber. Rund 25 Minuten später fast eine Kopie des ersten Treffers. Vier FCK-Spieler tauchten kollektiv unter einem Freistoß von Hachings Moritz Heinrich durch. Dessen Mitspieler Christoph Greger wurde im Zentrum nicht einmal alibimäßig bewacht und erhöhte aus kurzer Distanz auf 2:0.

Aber nicht nur defensiv offenbarten die Roten Teufel eklatante Schwächen. Im Angriff lief es kaum besser. „Wenn du keine Tore schießen willst, kannst du auch gleich daheim bleiben“, sagte Kapitän Carlo Sickinger, der erstmals nach einem Muskelfaserriss wieder mitwirken konnte, dem Internetportal „Der Betze brennt“.

Kaiserslautern war gar nicht schlecht in die Partie gekommen, verteidigte zunächst hoch und setzte die SpVgg früh unter Druck. Marvin Pourié setzte sich in der neunten Minute gegen zwei Hachinger Verteidiger durch, suchte dann aus halbrechter Position aber selbst den Abschluss, statt auf den besser postierten Kenny Redondo abzulegen. Pouriés Schuss ging deutlich rechts am Tor vorbei. Nach rund 20 Minuten kamen die Gastgeber aber immer besser ins Spiel. Hasenhüttl kam auf Höhe des Elfmeterpunktes zum Abschluss. FCK-Torwart Avdo Spahic, der nach abgelaufener Sperre wieder zwischen den Pfosten stand, parierte stark (26.).

Nach dem Rückstand in Hälfte zwei nahm der pfälzische Chancenwucher groteske Züge an. Zunächst verpasste Hikmet Ciftci nach einer Redondo-Flanke den Ausgleich (55.). Dann schirmte Pourié den Ball im Hachinger Strafraum stark ab und legte mustergültig für Hendrick Zuck auf. Doch der vergab die Riesenchance kläglich (61.). Nur zwei Minuten später fiel Pourié der Ball vor die Füße, nachdem er von SpVgg-Torwart Nico Mantl angeschossen worden war. Aber selbst aus diesem groben Patzer konnte der Stürmer kein Kapital schlagen. Als kurz darauf Marius Kleinsorge eine weitere dicke Gelegenheit für die Pfälzer liegenließ (64.), hielt es selbst den sonst so besonnenen Saibene nicht mehr auf seinem Sitz. Mit ausgebreiteten Armen schrie der FCK-Coach an der Seitenlinie seinen Frust heraus.

Auch nach dem 0:2-Rückstand hätte der FCK noch einmal in die Partie zurückkommen können. Doch ein später Ausgleich wie gegen Duisburg blieb den Pfälzern verwehrt. Der eingewechselte Elias Huth vergab per Kopf die letzte Chance der Partie (87.). Erstmals nach sieben Spielen gingen die Lauterer wieder als Verlierer vom Feld.