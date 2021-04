1. FC Kaiserslautern : Pourié: Vom Pechvogel zum Pfälzer Helden

Zahlreiche Chancen hatte FCK-Spieler Marvin Pourié am Samstag gegen die Spielvereinigung Unterhaching liegen lassen. Den entscheidenden Elfmeter zum 3:2 verwandelte er dann aber und ließ seiner Freude – hier mit Philipp Hercher (links) – freien Lauf. Foto: imago images/Eibner/Neis /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern klettert durch einen 3:2-Sieg gegen die SpVgg. Unterhaching auf einen Nichtabstiegsplatz.

Von Mirko Reuther

Die Roten Teufel stehen endlich wieder über dem Strich. Vier Spieltage vor Saisonende ist der 1. FC Kaiserslautern in der 3. Fußball-Liga auf einen Nichtabstiegsplatz geklettert. Als „Frustlöser“ bezeichnete Stürmer Marvin Pourié am SWR-Mikrofon den 3:2 (2:1)-Sieg über Schlusslicht SpVgg. Unterhaching am Samstag im Fritz-Walter-Stadion. „Wir sind in den letzten Wochen – gerade nach dem Magdeburg-Spiel (0:1) – durch die Hölle gegangen. Wir haben uns die Situation hier selbst eingebrockt. Und nur wir können uns da wieder raus ziehen“, sagte Pourié, der per Elfmeter den Schlusspunkt unter eine irre Partie gesetzt hatte. Hachings Felix Göttlicher hatte Lauterns Elias Huth in der 83. Minute im eigenen Strafraum festgehalten. Schiedsrichter Sören Storks zeigte auf den Punkt. Pourié, der zuvor fast ein halbes Dutzend guter Chancen vergeben hatte, trat an, und erzielte das entscheidende dritte Tor für die Pfälzer.

FCK-Trainer Marco Antwerpen hatte sich den Strafstoß gar nicht ansehen können, war währenddessen in den Katakomben des Fritz-Walter-Stadions verschwunden. „Marvin hat viele Möglichkeiten liegen lassen, hat dann aber trotzdem das Selbstvertrauen, den Elfer zu schießen, weil er komplett von sich überzeugt ist. Das braucht eine Mannschaft in solchen Situationen. Wir sind froh, dass wir ihn auf dem Platz haben. Er weiß aber auch, dass er das Spiel vorher alleine hätte entscheiden können“, sagte Antwerpen nach der Partie.

Pouriés Arbeitstag begann gleich mit einem Knall. Nach einem Angriff über die starke rechte Seite der Pfälzer hielt der 30-Jährige in der 6. Minute den linken Fuß hin – der Ball klatschte an die Querlatte. Den Nachschuss setzte Kenny Redondo neben das Tor. Zehn Minuten später verpasste Pourié nach einer Flanke von Kapitän Jean Zimmer auch per Kopfball die frühe Führung. Im Anschluss scheiterten Philipp Hercher (17.) und Tim Rieder (20.) aus der Distanz. Bereits nach 20 Minuten hatten die drückend überlegenen Roten Teufel sechs Schüsse auf das Tor der Münchner Vorstädter abgegeben – aber noch keinen Treffer erzielt. Das hätte Pourié in der 26. Minute ändern können. Eine Flanke von Hercher nahm der FCK-Stürmer technisch anspruchsvoll aus der Luft. SpVgg.-Torwart Jo Coppens flog in die linke Ecke und drehte den Ball um den Pfosten.

Eine halbe Stunde lang schien der FCK Jojo mit einem überforderten Gegner zu spielen. Doch dann wurde es auf einmal richtig brenzlig im Strafraum der Pfälzer. Eine Flanke der Hachinger faustete FCK-Torwart Avdo Spahic nicht weit genug aus der Gefahrenzone. Moritz Heinrich nagelte den Ball an den rechten Pfosten. Zwei Minuten später ging Kaiserslautern aber verdient in Führung. Hercher und Zimmer entblößten mit einem Doppelpass die linke Abwehrseite der Hachinger. Hercher drang in den Strafraum ein, hatte ein wenig Glück, dass ihm der Ball nach einem Zweikampf zurück in den Lauf sprang, und schob das Leder in die linke Ecke (32.).

Doch wie so oft in dieser Saison brachten sich die Pfälzer umgehend wieder um den Lohn ihrer Arbeit. Hachings Heinrich blieb auf der Außenbahn im Zweikampf mit Rieder stabiler, lief in den Strafraum ein und traf in die kurze Ecke (35.). Dann wurde es kurios. Sekunden nach dem Wiederanpfiff schlug der kurz zuvor noch so unglückliche Rieder eine Flanke, FCK-Außenverteidiger Adam Hlousek hielt vor dem Tor den Kopf hin: 2:1 für Kaiserslautern (36.). Drei Tore in vier Minuten. Fußball verrückt auf dem Betzenberg. Und der FCK hätte gut und gerne noch einen weiteren Treffer nachlegen können. Nicolas Sessa wurde an der Strafraumgrenze gelegt. Schiri Storks zeigte zunächst auf den Elfmeterpunkt. Nach Rücksprache mit seinen Assistenten verlegte er das Foul aber Zentimeter vor den Sechzehner. Sessa trat selbst zum Freistoß an, zog den Ball auf die Torwartecke – wieder rettete das Aluminium für Unterhaching (39.).

Nach dem Seitenwechsel machten die Roten Teufel zunächst genau da weiter, wie sie vor der Pause aufgehört hatten. Pourié (49.) und Sessa (52.) scheiterten an Coppens. Nach einer Ecke fiel der Ball dann genau vor die Füße von Hlousek. Doch der drosch das Leder aus kurzer Distanz über das Hachinger Tor (59.). Eine punktgenauer Freistoß von Sessa landete dann wieder bei Pourié – doch der ließ auch seine fünfte dicke Gelegenheit liegen. Sein Kopfball strich knapp am Tor vorbei (65.)

„Wir haben Torchancen in Serie, müssten 3:1, 4:1 oder 5:1 führen. Aber wir halten den Gegner die ganze Zeit im Spiel. Und dafür wären wir fast bestraft worden“, ärgerte sich Antwerpen nach der Partie. Denn nach rund einer Stunde war es mit der Pfälzer Herrlichkeit vorbei. Schlusslicht Unterhaching agierte offensiver – und der FCK kam mit dem plötzlichen Druck nicht zurecht. „Wir waren nicht mehr mutig, haben nicht versucht, das Pressing zu umspielen, sondern nur noch lange Bälle geschlagen“, analysierte Antwerpen. In der 70. Minute rettete Lauterns Carlo Sickinger noch in höchster Not gegen Hachings Boipelo Mashigo. Doch wenig später lag der Ball dann doch im Netz. Eine Flanke von der rechten Seite bekam der FCK nicht verteidigt. Stephan Hain erzielte den Ausgleich mit dem Kopf. Fast hätten die Gäste die Partie komplett gedreht. FCK-Torwart Spahic verhinderte mit einer starken Parade gegen Heinrich den Rückstand. „Da können wir uns bei Avdo bedanken. Den Schuss hält nicht jeder Torwart. Wenn wir hier in Rückstand geraten, gehen wir nicht als Sieger vom Platz“, sagte Zimmer. Das taten die Pfälzer aber dann doch noch. Einen hohen Ball aus dem Mittelfeld verlängerte Pourié in den Lauf von Huth. Der wurde gehalten. Und vom Elfmeterpunkt erzielte Pourié im sechsten Anlauf dann doch noch sein Tor. Und wurde vom Pechvogel zum Pfälzer Helden.

In die Freude nach dem Schlusspfiff mischten sich aber auch Misstöne. „Es kann nicht sein, dass so ein Spiel noch einmal spannend wird, nicht in unserer Situation“, klagte Zimmer. In einer Situation, in der die Pfälzer am Montagabend dem Erzrivalen aus Saarbrücken zur Seite springen dürften, wenn diese beim Tabellen-18. FC Bayern II zu Gast sind. Mit einem Deier würden die Münchener mit dem FCK gleichziehen. Auf die Frage, was es ihm bedeute, dass die Roten Teufel wieder einen Nichtabstiegsplatz belegen, antwortete Kapitän Jean Zimmer: „Das interessiert mich einen Scheißdreck. Was zählt ist der 38. Spieltag.“

Antwerpen warb aber auch für Verständnis dafür, dass sein Team den Sieg nicht ungefährdet über die Ziellinie gebracht hatte. „Wir stecken im Tabellenkeller. Da gehen viele Dinge nicht so leicht von der Hand. Wenn du weiter oben stehst, ist die nervliche Anspannung nicht so hoch. Bei uns gibt es aktuell keine Leichtigkeit. Wir müssen uns alles hart erarbeiten. Aber genau das tun wir. Wir haben heute die drei Punkte geholt, weil die Jungs nie aufgehört haben, daran zu glauben.“