Fußball-Saarlandliga Punkteteilung nach hektischer Schlussphase

Ein Aufreger kurz vor Schluss und ein Ergebnis mit dem keines der beiden Teams wirklich zufrieden sein konnte. 2:2 (2:1) hieß es am Dienstagabend nach 90 Minuten in dem Duell der Fußball-Saarlandliga zwischen der DJK Ballweiler-Wecklingen und dem FSV Jägersburg. Für das Gästeteam von Trainer Christian Frank ein etwas glücklicher Punktgewinn, weil der späte Ausgleich zum 2:2 durch Daniel Dahl in der 84. Minute durch einen umstrittenen Foulelfmeter zustande kam.