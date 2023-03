Fußball-Saarlandliga Ballweiler hofft auf ein Erfolgserlebnis

Und die nächste Aufgabe sieht vom Papier her machbar aus. Am Sonntag ist ab 15 Uhr der Drittletzte FC Rastpfuhl zu Gast in Homburg. Doch der FCH sieht sich nicht als der sichere Sieger, das Team denkt nur ungern an das magere 0:0 zuhause gegen das abgeschlagene Schlusslicht FV Bischmisheim in der Vorrunde zurück. Zudem kommt der Aufsteiger aus Rastpfuhl mit viel Rückenwind. Sorgte der FCR am vergangenen Spieltag mit einem 1:0-Sieg beim damaligen Tabellenführer Quierschied doch für eine kleine Sensation. Daoud: „In der Liga ist alles möglich, wie man Woche für Woche sieht. Wir müssen konzentriert unsere Aufgaben machen, sonst sind schnell die Punkte weg.“ Im Hinspiel in Rastpfuhl lagen die Homburger bis zur 86. Minute mit 0:2 in Rückstand, ehe Mina Ibrahim (86.) und Murat Adigüzel (90.) noch einen Punkt retten konnten. Personell sieht es bei den Homburgern nicht so gut aus. Nyger Hunter (Sprunggelenk), Grischa Walzer (Fußprellung), Mika Louis Gilcher (Innenbandanriss) und Niklas Holzweißig (Schulter) fallen aus. Dennoch „sollten wir stark genug sein, um mit drei Punkten die Tabellenführung verteidigen zu können“.