Fußball-Saarlandpokal : Dicke Luft beim FC Homburg vorm Pokalspiel

Ratlose Gesichter auf der Homburger Bank: Cheftrainer Timo Wenzel (rechts) und seinem Assistent Sven Sökler scheint bislang die zündende Idee gegen die sportliche Misere zu fehlen. Foto: Markus Hagen

Homburg In der Fußball-Regionalliga läuft es für den FC Homburg derzeit einfach nicht mehr rund. Im Pokalspiel am Dienstagabend in Bildstock will das Team von Trainer Wenzel nun Selbstvertrauen tanken.

Die Homburger Fanseele kocht vor dem Achtelfinalspiel im Saarlandpokal. In Internetforen schrieben sich nach der schwachen Leistung gegen Aufsteiger Trier einige Anhänger den Frust runter. Im Fokus der Kritik vor der Partie am Dienstagabend ab 19 Uhr beim Tabellendritten der Verbandsliga Nord-Ost Hellas Bildstock: Timo Wenzel, der Cheftrainer der Grün-Weißen, seit März 2021 im Amt, gilt vielen als Hauptschuldiger für die sportliche Misere bei den Saarpfälzern.

Man ist unzufrieden. Nur fünf Punkte aus den letzten sechs Spielen. Acht Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Ulm. Fünf Zähler sind es inzwischen schon auf den Zweiten Steinbach-Haiger. Ob aber in der derzeitigen Situation ein Trainerwechsel hilft? Diese Frage stellt sich aktuell nicht beim FCH-Vorstand, der weiter an Wenzel festhält. Sportvorstand Michael Koch: „Wir haben weiter Vertrauen in Wenzel und seinem Trainerteam. Ohne Zweifel war das ein ganz schwaches Spiel von unserem Team gegen Eintracht Trier. Aber wir können auch viel besser spielen, wie wir in den ersten acht Spielen gezeigt haben.“ 21 Zähler holte der FCH aus den ersten acht Partien, trotz der beiden Pleiten beim Aufsteiger SVG Freiberg (0:2) und im Heimspiel gegen die SG Fulda-Lehnerz (1:3). Zwei Punkte lagen die Homburger hinter Spitzenreiter Ulm vor ihrem Heimspiel gegen die Donaustädter. Das Spiel ging mit 1:4 verloren. Es folgten Niederlagen bei Steinbach-Haiger (1:3) und auch das Heimspiel gegen das Spitzenteam FSV Mainz 05 II (0:3) ging nicht zu Gunsten des Tabellenvierten aus. Wenzel: „Wir hatten gehofft, dass wir mit dem anschließenden 1:0-Sieg beim Bahlinger SC zumindest ergebnistechnisch die Wende schaffen. Leider gab es beim 1:1 gegen Trier einen gewaltigen Rückschritt.“ Spielerisch sei es der Tiefpunkt gewesen. „Es war mit Abstand das schlechteste Spiel meiner Mannschaft der Saison.“

Indes gibt es Überlegungen bei Vorstand und Aufsichtsrat wieder einen Sportdirektors zu installieren. Koch: „Der Vorschlag kam von einem Aufsichtsratmitglied. Für diese Saison käme aber die Besetzung dieser Position zu spät.“ Zudem lasse der Etat auch keinen Spielraum für diese Personalie. Bisher hatte Wenzel zusätzlich die Aufgaben eines Sportdirektors übernommen. „Timo Wenzel sollte Unterstützung und Hilfe bei der Personalplanung erhalten.“ Gänzlich neu wäre die Position bei den Homburgern jedoch nicht. Zuletzt hatte Michael Berndt eine vergleichbare Position – als Sportmanager – im Verein inne. Seit August 2020 gab es einen solchen Posten jedoch nicht mehr. Bei Vorstand und Aufsichtsrat des FCH scheint sich nun der Gedanke durchzusetzen, dass ohne Sportdirektor ein Aufstieg in die Dritte Liga nicht gelingen kann. „Wir werden hier weiter dran bleiben, den nächsten Schritt für den sportlichen Bereich machen“, sagt Koch. Soll heißen: Der Verein wird nun in den nächsten Monaten geeignete Kandidaten für die Position suchen und für die kommende Saison verpflichten.