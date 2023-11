Fußball-Saarlandliga Packendes Derby zum Jahresausklang erwartet

Bliesmengen/Ballweiler/Homburg · In der Fußball-Saarlandliga geht es in den Endspurt Richtung Weihnachtspause. Mit dem Duell SV Bliesmengen-Bolchen gegen die DJK Ballweiler steht noch ein besonderes an. Der FC Homburg II, der bereits am Freitagabend Herrensohr empfängt, will seine noch zwei verbleibenden Spiele dazu nutzen, den Anschluss nach oben zu halten.

23.11.2023 , 18:18 Uhr

Einen heißen Fight – wie schon beim 3:3 im Hinspiel – erwarten die Bliesmenger und die Ballweiler, hier der SVBler Constantin Otto (rot) im Zweikampf mit dem DJKler Gianluca Ruoff, auch im Derby am Samstag wieder. Foto: Wolfgang Degott​

Von Markus Hagen und Wolfgang Degott