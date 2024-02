Fußball-Bezirksligist VB Zweibrücken Ohne SG künftig wohl nur noch ein VBZ-Team

In der Bezirksliga rangieren die VBZ derzeit auf Rang zwölf. Die Wintervorbereitung beim Landesliga-Absteiger hatte am 12. Januar begonnen. „Da unser eigener Rasenplatz genau wie die Kunstrasenplätze in der Umgebung zunächst witterungsbedingt nicht zur Verfügung standen, gab es Besuche in der Soccer-Arena und Läufe in der Allee. Auch unser erstes geplantes Testspiel konnte ja aufgrund des winterlichen Wetters nicht stattfinden“, erklärt Schwartz. Dieses hätte am 28. Januar bei der SG Massweiler-Höhmühlbach stattfinden sollen. Dafür konnte die Partie am Donnerstagend beim saarländischen Landesliga Ost-Spitzenreiter SpVgg. Einöd-Ingweiler über die Bühne gehen, wo die VB zu einem bemerkenswerten 1:1 kamen. „Das war ein sehr ordentlicher Test“, freut sich Schwartz.