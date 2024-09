Fußball-Saarlandliga DJK gegen FSV „wie David gegen Goliath“

Zum Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Ligaverbleib kommt es am Sonntag ab 15 Uhr, wenn sich der Vorletzte SG Mettlach/Merzig und der Drittletzte FC Homburg II gegenüberstehen werden. Beide trennt nur ein einziger Zähler. „Hier wollen und werden wir die drei Punkte holen“, zeigt sich FCH-Coach Rizgar Daoud zuversichtlich. Vielfach seien in den bisherigen zehn Partien die Leistungen seiner Spieler, nicht mit Punkten belohnt worden. So auch zuletzt bei der 1:4-Niederlage in Quierschied. „Lange Zeit waren wir sogar die bessere Mannschaft.“ Aber dann fehlten Spielglück und die Effektivität vorm Tor. „Wir stehen nun halt dort unten im Abstiegskeller. Aber wir haben die Qualität, um da wieder rauszukommen.“ Am besten bereits am Sonntag mit dem anvisierten Sieg im Kellerduell bei der SG Mettlach/Merzig.