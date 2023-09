Fußball-Regionalligist FC Homburg Stavridis will zur großen Aufholjagd beitragen

In dem auch FCH-Coach Danny Schwarz hofft, dass das Team seine Serie ausbauen kann. „Freiberg ist in dieser Saison mit guten Verstärkungen aber durchaus zu beachten“,warnt er. Der kommende Gegner gewann zuletzt fünf Spiele in Folge, ist demnach wie der FC Homburg seit sechs Spielen ungeschlagen. In der Tabelle liegt Freiberg mit vier Punkten Vorsprung auf den Achten aus Homburg auf einem starken vierten Platz. Schwarz: „Ich gehe von einem Spiel auf Augenhöhe aus, in dem wir alles bringen müssen für den nächsten Erfolg.“ Hinter den Einsätzen von Philipp Hoffmann und David Hummel stehen dabei Fragezeichen. Beide mussten gegen den FC Astoria Walldorf verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Hoffmann zwickte das Knie und Hummel zog sich einen kleinen Muskelfaserriss in der Wade zu. „Es wird sich erst am Samstag in Freiberg entscheiden, ob wir sie bringen können.“ Einen Rückschlag gab es zudem für FCH-Außenspieler Arman Ardestani mit seinem lädierten Sprunggelenk. Er war bereits wieder voll dabei auf dem Platz, aber am Mittwoch musste er das Training abbrechen. „Nun gibt es Knorpelprobleme“, erklärt Danny Schwarz. Doch auch diese personellen Rückschläge sollen den FC Homburg auf dem weiteren Weg nach oben nicht stoppen.