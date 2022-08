Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern : Opoku-Transfer zum 1. FC Kaiserslautern ist nun fix

Flügelspieler Aaron Opoku (hinten) läuft künftig für den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern auf. Foto: IMAGO/MIS/IMAGO

Kaiserslautern Der Flügelspieler kommt vom Zweitliga-Konkurrenten Hamburger SV auf den Betzenberg, wird zunächst aber noch für vier Partien gesperrt fehlen.

Der Poker ist beendet: Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat seine Offensive mit Aaron Opoku verstärkt. Seit Wochen bereits hielten sich die Gerüchte um einen Wechsel des 23-Jährigen vom Hamburger SV zu den Pfälzern. Nun ist der Transfer perfekt, wie der FCK am Mittwoch mitteilte.

Angaben zu Vertragslaufzeit und den Ablösemodalitäten machte der 1. FC Kaiserslautern nicht. Der Vertrag von Opoku beim HSV lief eigentlich noch bis zum 30. Juni 2024, für den Wechsel auf den Betzenberg wurde demnach eine Ablöse fällig. Laut „Bild“ in Höhe von 200 000 Euro. Zudem beinhalte der Vertrag demnach eine Weiterverkaufsbeteiligung von 25 Prozent sowie eine Rückkaufklausel der Hanseaten. „Es ist alles so gekommen, wie es kommen sollte und ich bin sehr froh, dass ich jetzt in Kaiserslautern angekommen bin“, wird der neue Mann in der FCK-Mitteilung zitiert.

Der ehemalige Juniorennationalspieler begann bei der Hamburger Turnerschaft mit dem Fußballspielen, ehe er mit zwölf Jahren ins Nachwuchsleistungszentrum des HSV wechselte. Nachdem er alle Jugendmannschaften bei den Rothosen durchlaufen hatte, unterschrieb er im Sommer 2018 seinen ersten Profivertrag beim HSV. Um mehr Spielpraxis sammeln zu können, war er in den vergangenen drei Spielzeiten an den F.C. Hansa Rostock, den SSV Jahn Regensburg sowie an den VfL Osnabrück verliehen. In der aktuellen Saison kam der gebürtige Hamburger für den HSV in drei Zweitligaspielen sowie in der ersten DFB-Pokalrunde zum Einsatz. Insgesamt sammelte er in seiner bisherigen Profikarriere Erfahrungen in 25 Zweitligapartien (1 Tor, 2 Vorlagen) sowie 65 Drittligaspielen (8 Tore, 21 Vorlagen).

In der zurückliegenden Spielzeit beim VfL Osnabrück war der 1,85 Meter große Flügelspieler mit 15 Torvorlagen der drittbeste Assistgeber der 3. Liga. Für den DFB lief Aaron Opoku insgesamt siebenmal für die U19- und U20-Nationalmannschaften auf.

„Wir freuen uns, dass wir mit Aaron Opoku einen schnellen Umschaltspieler und einen hervorragenden Vorlagengeber für uns gewinnen konnten, der auch noch torgefährlich werden kann“, sagt FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen und fügt an: „Er ist in der Offensive variabel einsetzbar und wird unser Spiel unberechenbarer machen. Wir sind froh, dass Aaron sich voll und ganz mit unserem Weg und unseren Zielen identifiziert und bei unserer Entwicklung mithelfen möchte.“

Opoku selbst könne es „nicht erwarten, für den FCK auf dem Betzenberg aufzulaufen. Ich werde mein Bestmögliches geben, um mit meiner Mannschaft und für den Verein erfolgreich zu sein.“

Direkt auf dem Platz dabei sein kann Opoku in den kommenden Pflichtspielen seines neuen Clubs allerdings nicht. Nach seiner Roten Karte in der Partie gegen Darmstadt 98 am 19. August wird der Offensivmann noch für vier Spiele gesperrt fehlen. Genau nach Ablauf der Sperre steht für die Roten Teufel die Auswärtspartie beim Hamburger SV an.