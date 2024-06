Trainer Andreas Hergert zu seinem Aus beim SVN Zweibrücken Mehr Zeit für die eigene statt die sportliche Familie

Beschäftigt hat den bisherigen SVN-Trainer zudem, dass seine Mannschaft als Tabellendritter der Fußball-A-Klasse – mit einem Zähler hinter dem SV Lemberg – einmal mehr so knapp an der Chance auf den Bezirksliga-Aufstieg gescheitert ist. „Im vergangenen Jahr haben wir abartig die Meisterschaft verkackt, so einfach wäre die noch nie gewesen. Und in diesem Jahr haben wir in der Rückrunde den Relegationsplatz verspielt“, hadert er. „Ich habe mir immer geschworen, wenn ich der Mannschaft im Weg stehen sollte, um den nächsten Schritt zu machen, dann muss ich so fair sein, es an jemand anderen weiterzugeben.“ Und so gut sich Mentor Shabani und Andreas Hergert auch verstehen, hätten sie, was die Mannschaftsführung angeht, doch komplett verschiedene Ansichten. „Ich habe überlegt, ob es, so wie ich es mache, reicht, um in der A-Klasse unter den erste Dreien mitzumischen. Vielleicht aber ein anderer, ein frischer Wind rein muss, um tatsächlich den Aufstieg zu schaffen.“ Und sein Schwager bringe sehr viel mit. „Wo der gespielt hat, habe ich mein Leben lang Eintritt bezahlt“, sagt Hergert mit einem Lachen: „Sein Training hat teilweise Landes- oder Verbandsliga-Niveau. Vielleicht ist das der Weg, der für den letzten Step gefehlt hat.“