Fußball-2. Bundesliga : Lautern: Gewinnen für den Kurzurlaub

Cheftrainer Dirk Schuster vom 1. FC Kaiserslautern strahlt vor dem Auswärtsspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim eine gewisse Ruhe aus. In seiner gewohnt unaufgeregten Art stellte sich Schuster am Freitag den Fragen der Presse. Mit der Aussicht auf Entspannung hat der FCK-Übungsleiter vor der Partie gegen Heidenheim für eine zusätzliche Motivation seiner Mannschaft gesorgt. Wenn seine Profis eine gute Leistung vor der Länderspielpause bieten sollte, erhalten sie einige Tage frei. „Der Fahrplan ist, dass wir dann drei Tage frei machen und die Spieler mal kein Stadion sehen“, sagte Schuster. „Das hängt aber auch ein bisschen von dem Auftritt ab, den wir in Heidenheim zeigen.“