Fußball-2. Bundesliga : Lautern macht sich kleiner für den Erfolg

Kevin Kraus (rechts), hier im Zweikampf gegen Hamburgs Ludovit Reis, wird dem 1. FC Kaiserslautern im Heimspiel gegen Nürnberg wohl fehlen. Der Abwehrspieler laboriert an einer Sprunggelenkverletzung. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Michael Taeger

Kaiserslautern Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sich für das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg an diesem Samstag einen Sieg vorgenommen. Trainer Dirk Schuster schiebt dem Gegner trotzdem die Favoritenrolle zu – der will davon nichts wissen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lucas Hochstein

Im Traditionsduell soll es endlich klappen mit dem Heimsieg: Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern nimmt am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Nürnberg den nächsten Anlauf, um den ersten Heimerfolg im Fritz-Walter-Stadion seit dem 7. August zu schaffen. „Nürnberg ist ein Schwergewicht in dieser Liga. Da braucht man nur in deren Kader schauen. Vor der Saison haben sie auch ein bisschen Geld in die Hand genommen. Das ist schon eine Hausnummer, die uns da erwartet“, sagte Kaiserslauterns Trainer Dirk Schuster am Donnerstag.

Dabei setzt Schuster bewusst auf den Kniff, den man beim FCK-Trainer häufiger beobachten kann: Den Gegner vor der Partie groß reden, damit man selbst in der Außenseiterrolle glänzen kann. Diese Schuster-Taktik ist aber auch beim Gegner angekommen.

So schmunzelte Nürnbergs Trainer Markus Weinzierl vor der Partie denn auch: „Das ist ja Programm von Dirk.“ Denn in dieser Rolle fühle sich sein Kollege am wohlsten. „Das kennen wir und haben es vernommen. Im Endeffekt sind wir aber fünf Punkte hinter Kaiserslautern und haben eine schwierige Phase hinter uns.“

Die Marschroute für den Aufsteiger aus Kaiserslautern ist dennoch klar definiert. „Unser großes Ziel ist es, endlich mal wieder einen Heimsieg einzufahren“, betonte Schuster. Sein Team habe bislang eine ordentliche Trainingswoche absolviert. „Die Mannschaft hat sehr engagiert trainiert, der ein oder andere Spieler, der bislang nicht so viel Einsatzzeit hatte, hat mit den Hufen geschart. Ich hoffe, dass wir für Samstag die Qual der Wahl haben, wie wir den Kader bestücken“, sagte der 54 Jahre alte Coach.

Verzichten muss dieser wohl auf Abwehrspieler Kevin Kraus. Schon beim 2:0-Sieg in Rostock war der Innenverteidiger nicht einsatzfähig, weil er im Training umgeknickt war und eine Sprunggelenkverletzung erlitten hatte. „Die Chancen sind nicht allzu hoch, dass Kevin am Samstag dabei sein kann. Das ist natürlich ein Verlust, aber ich glaube, dass wir seinen Ausfall schon in Rostock gut kompensiert haben“, meinte Schuster.