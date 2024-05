Kaiserslautern bleibt in der 2. Bundesliga FCK darf trotz Niederlage feiern

Bei der eigenen Leistung gab es wenig, was Mut für die kommenden beiden Wochen machte. „Wir haben den Gegner heute ein paar Mal eingeladen und das wird überall bestraft. Da müssen wir einfach wacher sein. Das zweite Gegentor ist die letzte Aktion vor der Pause, da müssen wir konzentriert bleiben. Das dritte war ein schönes Tor, bei dem wir den Gegner aber auch wieder einladen“, sagte Mittelfeldspieler Marlon Ritter, der zwischenzeitlich durch ein Traumtor zum 1:1 getroffen hatte. Der 29-Jährige hatte, nachdem Haris Tabakovic die Hertha nach knapp 20 Minuten per Foulelfmeter in Führung gebracht hatte, einen Freistoß aus rund 20 Metern zunächst an die Querlatte gezimmert, von wo aus das runde Leder ins Tor flog (39.). Doch noch kurz vor der Pause brachte Jeremy Dudziak die Gastgeber wieder in Front, nachdem die Lautrer nach einem Einwurf pennten. „Das sind ein, zwei Fehler zu viel und so fährt man dann mit null Punkten nach Hause. Heute sind wir einfach enttäuscht“, betonte Ritter. „Unterschiedsspieler“ (Funkel) Fabian Reese setzte mit seinem Treffer zum 3:1 den Schlusspunkt unter die Partie (67.).