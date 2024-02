Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern Mit „voller Power“ in das Kontrastprogramm

Am Mittwoch vor über 74 000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion, am Sonntag an der rund 11 000 Fans fassenden Arena an der Kaiserlinde in Elversberg. Eine Umstellung für den 1. FC Kaiserslautern, der sich davon aber nicht aus dem Tritt bringen lassen möchte.

Foto: dpa/Soeren Stache