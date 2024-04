Fußball-Regionalligist FC Homburg Vorstand stärkt Danny Schwarz den Rücken

Mittelfeldspieler Maximilian Jansen und auch sein Trainer sprachen davon, dass es zurzeit nicht gelingt, konstant und konzentriert 90 Minuten auf dem Rasen aufzutreten. „Eine Halbzeit war in Ordnung, dann geraten wir aus dem Nichts in Rückstand und verlieren vollkommen den Faden“, sagt Schwarz. Die Ursachen seien erkannt, aber seit Wochen gelingt es weder dem FCH-Trainerteam noch den Spielern, diese Fehlerkette und unnötige Gegentore abzustellen. „Irgendwie gilt es nun, zurück in die Spur zu kommen und erst Recht im Waldstadion vor eigenem Publikum.“ Kaum zu glauben, dass dort aus 13 Heimspielen erst 18 Zähler zusammengekommen sind. Drei Unentschieden und fünf Niederlagen, davon vier Pleiten in Folge, raubten dem FC Homburg die Chance, in dieser Saison um den Titel und den damit verbundenen Aufstieg in Liga drei mitzuspielen. Gegen die TSG Balingen soll nun am Sonntag der sechste Sieg auf eigenem Platz gelingen. Den letzten Dreier sicherten die Grün-Weißen im eigenen Stadion am 25. November mit dem 2:0 gegen Eintracht Frankfurt II.