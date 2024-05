Handball-Saarlandliga SG-Handballerinnen starten in die Aufstiegsrunde

Am Samstag machen die Löwinnen den Anfang beim Meister der Pfalzliga – der HSG Dudenhofen/ Schifferstadt. Anwurf ist um 15.30 Uhr in der Kreissporthalle Schifferstadt. Am kommenden Donnerstag empfangen die Zweibrückerinnen dann den Rheinhessen-Meister HSV Sobernheim und am Sonntag den Rheinland-Meister TV Welling. Von den vier Teams der verschiedenen Landesverbänden, die sich im Modus Jeder-gegen-Jeden messen, wird am Ende jedoch nur eine Mannschaft in die neu benannte Regionalliga Rheinland-Pfalz/ Saar (bis zu dieser Saison: Oberliga RPS) aufsteigen.