3. Handball-Bundesliga „Wir haben es drin – aber wir setzen es nicht um“

„Wir müssen und wir werden alles daran setzen, zu gewinnen und den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen“, verspricht Ecker. Dazu bedarf es aber einer klaren Leistungssteigerung. Der TVH hat seine letzten sieben Spiele in Folge verloren, am vergangenen Spieltag setzte es eine 28:35-Heimniederlage gegen den Ligasiebten TuS Opladen. Vor Selbstvertrauen strotzen dürften die Saarpfälzer also nicht. „Leider passieren uns immer die gleichen Fehler. Hinten lassen wir dem Gegner zu viel Raum. Und vorne leisten wir uns technische Fehler im Spielaufbau, schließen überhastet ab – und wenn wir in einer guten Wurfposition sind, vergeben wir zu viele Chancen“, zählt Ecker die Baustellen auf. Sein ernüchterndes Fazit: „In der 3. Bundesliga wird so etwas eben knallhart bestraft.“