Dritte Liga beginnt Die Mission Klassenerhalt startet

„Die Vorbereitung auf die Dritte Bundesliga war nicht nur lang, sondern auch sehr intensiv“, blickt der 29-Jährige auf die vergangenen Monate zurück. Verletzungen durchzogen die Vorbereitungsphase beim TV Homburg. So zog sich Mannschaftskapitän Marvin Mebus am ersten Trainingstag eine sehr schwere Meniskusverletzung zu. Joel Ribeiro laboriert noch an einer Verletzung und steht erst ab Oktober wohl zur Verfügung. Auch Kunkel hatte mit Beschwerden zu kämpfen: „Es gab muskuläre Probleme im Schulterbereich.“ Gut zwei Wochen musste der 1,84 Meter große Rückraumspieler mit dem Training pausieren. „Inzwischen bin ich aber wieder voll dabei, fühle mich einigermaßen fit.“ Mit seiner Bundesligaerfahrung will Kunkel dem TV Homburg natürlich dabei helfen, den Klassenerhalt in der neuen Liga zu schaffen. Obwohl er Leistungsträger in der Mannschaft ist, hat er kein Interesse daran, das Team als Kapitän anzuführen. „Es gibt Strukturen in der Mannschaft mit Marvin Mebus als Kapitän, die sollten schon erhalten bleiben.“