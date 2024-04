Fußball-Saarlandliga Verteidiger Flögel bringt den FSV per Doppelpack auf Kurs

DJK Ballweiler-Wecklingen – Borussia Neunkirchen 4:3 (1:2). Im fünften Aufeinandertreffen in der Saarlandliga holte sich die DJK Ballweiler-Wecklingen am Sonntag im Heimspiel ihren ersten Sieg gegen den Ex-Bundesligisten Neunkirchen. Von Beginn an entwickelte sich ein temporeiches Spiel. Nach sieben Minuten gelang Louis Cupelli die Gäste-Führung. Eine Minute später legte DJK-Spieler Pascal Gherram quer zu Marvin Kempf, der zum Ausgleich einschob. Zwar zeigte Ballweiler danach mehr Initiative, aber ein sehenswerter Distanzschuss von Neunkirchens Tim Klein (36.) aus 30 Metern brachte die Elf von Spielertrainer Florian Bohr ein weiteres Mal ins Hintertreffen. Die Gastgeber wurden nach der Pause noch druckvoller. Gherram (52.) gelang mit einem Lupfer der Ausgleich, aber Marco Dahler (61.) brachte die Gäste aus knapp zehn Metern zum dritten Mal in der Partie in Führung. Nachdem Gherram (65.) postwendend egalisiert hatte, sorgte Mirco Schwalbach (72.) vor rund 300 Zuschauern mit einem Schlenzer ins lange Eck für den Siegtreffer der DJK Ballweiler-Wecklingen, die um einen Rang auf Platz acht kletterte.